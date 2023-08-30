В Москве задержали саратовца за убийство 29-летней давности

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Саратовской области задержан обвиняемый в совершении преступления, который 29 лет находился в федеральном розыске. Об этом сегодня, 30 августа сообщила пресс-служба МВД России.

Убийство 34-летней женщины произошло в ночь с 25 на 26 января 1994 года в селе Куриловка Новоузенского района Саратовской области. Злоумышленник скрылся. Позже его личность была установлена и вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Выяснилось, что все эти годы фигурант выдавал себя за другого человека и пользовался поддельными документами. В настоящее время он задержан полицейскими на территории Московского региона и доставляется в следственные органы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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