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НовостиПроисшествия30 августа 2023 15:08

В Саратове мужчина подобрал кошелек и стал фигурантом уголовного дела

Полицейские Саратова по видео с камер наблюдения нашли вора
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Житель Энгельса подобрал чужой кошелек на улице и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает региональное ГУ МВД.

В отдел полиции Фрунзенского района с заявлением о краже обратился 59-летний саратовец. Он пояснил, что 16 августа неизвестный подобрал его кошелек в котором было 25 000 рублей у дома 4 на улице Мирный переулок. Правоохранители завели уголовное дело о краже.

По видео с камер наблюдения стало понятно, что кошелек заявитель уронил, выходя из такси. Через некоторое время его подобрал водитель проезжающей мимо машины и уехал.

Сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен ранее судимый 41-летний житель Энгельса, который пояснил, что увидел кошелек на асфальте и забрал его себе, а деньги потратил.

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