В Саратове за оторванную на производстве руку работнику выплатят 400 тысяч рублей

По требованию прокуратуры взыскана компенсация морального вреда работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. Об этом сегодня, 30 августа сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Апелляционная инстанция Саратовского областного суда оставила без изменения ранее вынесенное решение Заводского районного суда, которым по иску прокуратуры с ООО «Пром-Пласт» в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей, причиненного несчастным случаем на производстве.

Напомним, в начале августа 2022 года потерпевший работал в должности грануляторщика на станке Эструдер под включенными движущимися элементами. Во время рабочего процесса ему оторвало руку. Это привело к ограничению способностей истца к самообслуживанию и трудовой деятельности. Ему установлена 3 группа инвалидности. До настоящего времени он продолжает лечение и испытывает физические, нравственные страдания.

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда, заслушав участвовавшего в рассмотрении дела прокурора, согласилась его позицией о том, что одной из причин несчастного случая на производстве послужили недостатки в организации и проведении подготовки по охране труда, в связи с чем в пользу работника получившего «тяжелую травму» на производстве подлежит взысканию причиненный моральный вред, который определен в размере 400 тысяч рублей.

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