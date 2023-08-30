В школах и колледжах Саратова прошли учения при террористической угрозе

Учения при террористической угрозе прошли в школах и колледжах Саратова. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства образования Саратвоской области.

Учения имели Всероссийский характер. Работники образовательных учреждений и сотрудники охраны смогли отработать комплексный сценарий действий при террористической угрозе.

Сотрудники МЧС провели дополнительный инструктаж преподавательскому составу. Специалисты чрезвычайного ведомства выполнили необходимые действия по проверке работоспособности пожарной сигнализации и состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличия и исправности средств пожаротушения.

Задача учений состоит не только в отработке механических действий, но в психологической подготовке сотрудников при возникновении террористической угрозы.