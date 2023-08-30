В Саратовские школы отправятся 97 тысяч детей

97 тысяч школьников отправятся в школы Саратова. Об этом сообщается в пресс-службе городской администрации.

В предстоящую пятницу пройдет День знаний. На территории областного центра действуют 336 муниципальных образовательных учреждений, среди них 128 общеобразовательных, 193 дошкольных, 15 учреждений дополнительного образования (учитывая детские оздоровительные лагеря).

В 2023-2024 учебном году численность обучающихся – 97 734 человек.

В односменном режиме будут работать 11 школ города, что приведет к снижению количества обучающихся во вторую смену до 8184 человек. В две смены продолжат функционировать 54 учебных заведения области.