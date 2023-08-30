В Саратове возбудят уголовное дело о ненадлежащем состоянии дома Табакова

Дом Олега Табакова в Саратове является объектом культурного наследия. Местный житель обратился в социальной сети к Следственному комитету России, рассказав о состоянии дома: "Многоквартирное здание разрушается, ранее в нем обрушился балкон, со стен падают кирпичи, в квартирах увеличиваются трещины. Также на фасаде и под крыльцом подъезда с нарушениями предъявляемых требований установили кондиционеры. Это может спровоцировать травмирование жильцов электрическим током".

Он также поведал о том, что жильцы пытались жаловаться и сообщать в различные инстанции о происходящей ситуации, но это не принесло успеха.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального Следственного комитета Дмитрию Костину завести уголовное дело о ненадлежащем содержании культурного объекта и представить доклад о результатах.