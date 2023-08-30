В Саратове мошенники стали пугать жителей цифровым рублем

Жителей Саратова стали пугать цифровым рублем мошенники. Об этом сообщается в телеграм-канале МинИнформ64 Z.

Саратовцам стали приходить сообщения, в которых говорилось об операциях, связанных с цифровым рублем. В Центробанке отметили, что подобные рассылки направляться местным жителям не будут, действия такого характера являются мошенническими.

Всего замечено два подхода злоумышленников. В первой они пытаются напугать человека потерей денег, после чего предлагают спасти средства с помощью перевода на «безопасный» счет. Вторая схема строится на уникальном предложении использования «цифровых рублей».