Для саратовских студентов появилась еще одна возможность поступить на обучение в ординатуру

Еще одна возможность поступления в ординатуру появилась у студентов Саратовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина.

Набор открыт для студентов, которые не смогли пройти по квоте целевого приема, а также для тех, кто поступает на коммерческой основе, но готовы работать после окончания ординатуры в районах области. Их подготовка будет реализовываться за счет областного бюджета. Действие данной программы позволит поддержать медицинские организации, которые нуждаются в кадрах.