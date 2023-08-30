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НовостиОбщество30 августа 2023 12:37

Для саратовских студентов появилась еще одна возможность поступить на обучение в ординатуру

Еще одна возможность поступления в ординатуру появилась у студентов Саратовской области
Дина Иванова

Еще одна возможность поступления в ординатуру появилась у студентов Саратовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина.

Набор открыт для студентов, которые не смогли пройти по квоте целевого приема, а также для тех, кто поступает на коммерческой основе, но готовы работать после окончания ординатуры в районах области. Их подготовка будет реализовываться за счет областного бюджета. Действие данной программы позволит поддержать медицинские организации, которые нуждаются в кадрах.