Под Саратовом женщина лишилась авто и двух миллионов рублей из-за мошенников

Фото: архив КП

Жительница Красноармейского района поверила незнакомцам и перевела на неизвестные счета более двух миллионов рублей. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась жительница одного из сел Красноармейского района. Ей позвонил неизвестный, по классике жанра, представился сотрудником правоохранительных органов и предупредил о попытках злоумышленников оформить на нее кредит для организации противоправной деятельности. Для предотвращения незаконных действий собеседник убедил женщину оформить встречный кредит - на 500 000 рублей, а также предложил поучаствовать в поимке преступников. Лжесотрудник рассказал, что по имеющейся информации мошенники приедут к ней покупать автомобиль. Нужно продать им машину по фиктивному договору, после чего правоохранители задержат злоумышленников и вернут ей авто. Сельчанка продала иномарку намного ниже рыночной стоимости за 1 800 000 рублей двум мужчинам. Как выяснилось позже, они никакого отношения к мошенникам не имеют, а занимаются покупкой и продажей подержанных автомобилей. Предложение купить машину по низкой цене поступило им от неизвестных на специализированном сайте.

После сделки незнакомец снова связался с женщиной и попросил в оперативных целях перевести деньги на указанные им счета, пообещав вернуть их после завершения операции, а также удалить всю информацию о переводах. Жертва перевела на неизвестные счета в общей сложности 2 300 000 рублей, а после того, как собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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