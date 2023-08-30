Энергетики проведут повторные гидравлические испытания тепломагистрали в Заводском районе Саратова

Саратовский филиал «Т Плюс» со 2 по 20 сентября повторно проведет гидравлические испытания тепломагистрали №1 от ТЭЦ-2 в Заводском районе областного центра. После первого этапа проверки теплосетей энергетиками были выявлены и устранены дефекты на трубопроводе диаметром 920 мм.

Теперь магистральные трубопроводы, проходящие по улицам Пензенская, Кавказская, Чихарева и другим, будут повторно проверены повышенным давлением сетевой воды, которая не будет превышать +40 градусов Цельсия. На время проверки будет приостановлена подача горячего водоснабжения. Со списком объектов, которые попадут в зону ограничения, можно ознакомиться здесь: https://www.tplusgroup.ru/fileadmin/f/voltgc/saratovskiy/consumers/contracts/GI_so_2_po_20_sentjabrja.docx

Гидравлические испытания - необходимый и эффективный метод контроля состояния тепловых систем. Они позволяют заблаговременно выявить и устранить поврежденные участки трубопроводов для повышения надежности и стабильности работы отопительной системы в зимнее время. Чем больше дефектов будет выявлено и устранено в межотопительный период, тем надежнее будет теплоснабжение жителей зимой.

Чтобы не отключать горячую воду жителям несколько раз, срок проведения второго этапа гидравлических испытаний на данном участке совмещен с ремонтными работами и полным остановом Саратовской ТЭЦ-2, запланированными с 4 по 17 сентября.

График данных мероприятий согласован с профильными городскими и областными структурами.

Компания настоятельно просит жителей соблюдать правила безопасности:

- не находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами;

- не оставлять автотранспорт вблизи энергообъектов;

- не пытаться пройти или проехать через лужи, фонтаны, льющуюся по дороге воду;

- не приближаться к участкам проседания грунта или асфальта;

- быть предельно внимательными при передвижении рядом с участками ремонтов;

- не проникать за ограждения.

Подробную информацию о проверке теплосетей жители могут получить по телефону 8 (8452) 24-57-36.

Компания прилагает максимум усилий для оперативного восстановления горячей воды и приносит извинения за доставленные неудобства.