Необычный ракурс: Tele2 предлагает взглянуть на Саратовскую область по-новому

Фото: Tele 2

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Живописные уголки Саратовской области попали в уникальный фотопроект мобильного оператора Tele2 «Виды с базовых станций». Выставку разместили под открытым небом на новой набережной для всех жителей и гостей города.

Что посмотреть?

В последние годы растет спрос на внутренний туризм. Саратовская область не стала исключением. В нашем регионе есть большое количество как известных мест, уже ставших визитными карточками, так и отдаленных уголков, которые только начали набирать популярность у местных жителей и туристов. Мобильный оператор Tele2 позаботился о комфорте путешественников, чтобы они всегда оставались на связи в поездках, и решил нестандартно рассказать о красоте Саратовской области.

Фото: Tele 2

Базовые станции Tele2 не только обеспечивают саратовцев качественными мобильными услугами, но и стали основой для необычного проекта, поскольку с них открываются прекрасные природные и урбанистические пейзажи. Профессиональные фотографы в течение почти двух месяцев подбирали идеальное время суток и погоду, чтобы в выбранных локациях сделать атмосферные кадры с высоты объектов связи.

Полученные снимки отобрали в фотопроект, доступный онлайн и офлайн. Горожане могут увидеть более 20 лучших работ на новой набережной, спустившись со 2-й Садовой улицы. На стендах размещены фотографии и QR-коды, на которые нужно навести камеру смартфона. Перейдя по ссылке, на сайте можно скачать фотографию понравившегося места в хорошем разрешении на мобильный телефон или компьютер, а также узнать историю локации и выиграть забавные стикеры для Telegram.

На выставке представлены: водопад на реке Большой Иргиз, Большой Караман, саратовская ГЭС и судоходный канал в Балакове, Тарасова гора в Балашове, кафедральный собор и меловой карьер в Вольске, Змеевы горы, храм в Зоркино, кирха в Липовке, заброшенная гидроэлектростанция в Лысых горах, Кайтовый остров, вид на мост в Пристанном, «Журавли», консерватория и мост в Саратове, пожарная каланча и Меловые горы в Хвалынске, вид на Энгельс и Волгу, а также на села Ахмат и Нижняя Банновка. К слову, во всех этих местах отлично работает мобильный интернет и голосовая связь Tele2.

- В первую очередь мы хотели показать, насколько красива Саратовская область. Уверен, что прекрасные панорамные фото, снятые с базовых станций Tele2, вдохновят саратовцев и гостей города на поездки по региону. Мы заботимся о том, чтобы клиентам было комфортно в путешествиях: постоянно развиваем сеть и расширяем зону покрытия, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными онлайн-сервисами в любой точке области, - рассказал директор саратовского филиала Tele2 Дмитрий Бобаков.

Фото: Tele 2

Чем воспользоваться?

Отправляясь в путешествие по региону, стоит выбрать качественную мобильную связь. Клиенты Tele2 могут быть уверены, что в локациях, которые они видят на фото, будет стабильное соединение и быстрый мобильный интернет. А абонентам других операторов компания предлагает тест-драйв!

- Сейчас у нас проходит акция для тех, кто хочет сначала убедиться в качестве нашей связи. До 24 сентября можно подключиться к тарифу «Мой онлайн» и бесплатно тестировать услуги две недели. Если все понравится, то вносите абонентскую плату и продолжаете пользоваться всеми преимуществами тарифа, если вдруг что-то не устроит, то у вас никаких обязательств нет, - поделился руководитель службы по развитию массового рынка саратовского филиала Tele2 Анатолий Степкин.

Фото: Tele 2

Клиентам Tele2 и даже пользователям SIM-карт других операторов доступен еще один интересный продукт – подписка Mixx. Кстати, она отлично подходит для того, чтобы разнообразить дорогу в поездке. По словам Анатолия Степкина, у абонентов есть возможность самостоятельно выбирать, какие опции им нужны. Например, если клиенту нужно больше гигабайтов и доступ к музыкальному сервису, он их добавляет, т.е. подписка Mixx очень гибкая и работает в режиме конструктора.

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