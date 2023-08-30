В Энгельсском районе Саратовской области началось строительство газовых сетей к участкам для многодетных семей

Фото: «Газпром газораспределение Саратовская область»

«Газпром газораспределение Саратовская область» приступил к строительству распределительных сетей протяженностью 7 км в п. Пробуждение Энгельсского района.

Строительство объектов создаст условия для газификации 395 земельных участков, выделенных многодетным семьям. Для обеспечения газификации будет установлен пункт редуцирования газа. Завершить работы планируется в 2023 году.

Проект реализуется в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.