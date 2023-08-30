Под Саратовом случайный знакомый украл у участника СВО 100 тысяч рублей

Фото: архив КП
В Петровске местного жителя осудили за кражу денег у участника специальной военной операции. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе Петровского городского суда.
Известно, что в апреле мужчина распивал спиртное с военным. Когда боец уснул, собутыльник приложил его палец к смартфону и разблокировал телефон. После злоумышленник зашел в банковское приложение и перевел себе 100 тысяч рублей, которые мужчине перечислили за участие в СВО.
Преступника задержали и завели уголовное дело. Суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима.
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