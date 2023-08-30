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НовостиОбщество30 августа 2023 12:02

По итогам Молодёжного форума «Хопёр» студенты ПИУ РАНХиГС получили грантовую поддержку на реализацию проектных инициатив

Источник:kp.ru
Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

В рамках XIХ Всероссийского молодежного образовательного форума «Хопёр» студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС получили грантовую поддержку от Росмолодёжь.Гранты и Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области на реализацию своих проектных инициатив.

Молодёжный образовательный форум «Хопёр» — это уникальная образовательная площадка, проводимая в Балашовском районе с 2009 года. Около 300 молодых очных участников и 1000 участников онлайн из Саратовской области и всех регионов России на протяжении 5 дней работали в 8 направлениях, учились, обменивались идеями и получали новые знания. Ребята проходили образовательную программу, включающую в себя тренинги, лекции и практико-ориентированные игры.

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Помимо образовательной программы, молодые люди участвовали в культурных мероприятиях и спортивных активностях, которые включали в себя ежедневные зарядки, конкурс «Мистер и Миссис Хопёр», спартакиаду, интерактивные зоны от направлений форума, а также вечерние мероприятия, где каждый участник мог проявить свои творческие таланты.

В форуме приняли участие более 20 студентов Института не только в роли участников, но и в роли руководителей и кураторов направлений. Всего на форуме было представлено 8 направлений: Волонтеры гостеприимства, Время Первых, Молодая Гвардия Единой России, Инфосессия, Лаборатория Добра, Территория развития детства, Волонтеры Победы и Единение: Общество и бизнес.

По результатам грантового конкурса 10 студентов Института стали обладателями грантовой поддержки на реализацию своих проектов.

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Студентка Института Алиса Ситник представила проект «Серия тематических творческих мероприятий "Студвечера"» и получила грантовую поддержку в размере 195 000 рублей.

Студент ПИУ РАНХиГС Артём Яковлев принял участие в форуме с проектом «Комплекс просветительских развлекательных мероприятий "ЖурTime"» и получил грант в размере 150 000 рублей.

«Мой проект направлен на популяризацию спортивной журналистики среди школьников и студентов Саратовской области с помощью проведения образовательных лекций и проведения практических занятий. Так, 20 лучших участников смогут реализовать свои знания на практике во время проведения спортивных мероприятий», - рассказал о проекте Артём Яковлев.

Студентка Мария Белова выиграла 300 000 рублей с проектом «Комплекс мероприятий по социальной адаптации "Включайся"».

Студентка Института Анна Хачатурян стала обладателем гранта в размере 350 000 рублей на свой проект «Связано с тобой».

Для студента ПИУ РАНХиГС Алексея Балякина, грант в размере 400 000 рублей на реализацию проекта «Фестиваль уличного искусства "СаратовАрт"» также стал первым в жизни.

«Мой проект заключается в том, что молодые уличные художники и различные живописцы будут проходить отбор на фестиваль уличного искусства, а затем уникально разрисуют отреставрированные рампы скейт-площадки на Набережной Космонавтов города Саратова в стиле и красках города ко Дню молодежи. Мне показалось это хорошей идеей, потому что часто гуляю по Набережной и помимо красивой экспозиции на Набережной вижу рампы, которые требуется освежить.

Цель моего проекта – это пробудить в молодых людях искру творчества и дать им понять, что можно творить так, как они хотят. Дать понять, что достаточно свежим направлением живописи, как граффити, занимаются и в России.

Эмоции, когда объявляли мою фамилию, были очень бурные. Честно признаюсь, еле сдерживал слезы. Не хотел бы говорить, что это удача, ведь перед этим был заочный этап и последующая корректировка различных аспектов проекта. Очень хочется сказать спасибо тем, кто помогал и верил».

Студент Даниил Деденев также стал обладателем гранта в рамках регионального конкурса физических лиц и получил 43 250 рублей на реализацию проекта «Фестиваль компьютерного спорта "КиберФЕСТ"». Целью данного проекта является организация и проведение киберспортивного турнира среди студенческой молодежи от 16 до 25 лет города Саратова с охватом 500 человек до 31 октября 2023 года.

«Невозможно передать словами эту радость от выигранного гранта, так как я шел к этой цели два года. Получить грант удалось не с первой попытки, но наконец-то у меня получилось это сделать!», - поделился впечатлениями Даниил.

Также обладателями грантов регионального конкурса физических лиц стали магистранты Института:

Светлана Ульянова выиграла 30 850 рублей на реализацию проекта «Выбираю будущее».

Проект «Арт-терапевтический Кв.АРТирник» Луизы Кузяевой получил грантовую поддержку в размере 40 000 рублей.

Алина Ковалева стала обладательницей сразу 2 грантов. Грант регионального конкурса физических лиц с проектом Курс по обучению пилотирования дронов «Гонка № 437» в размере 37500 рублей и грант федерального конкурса физических лиц с проектом Лазертаг-турнир «Zарница 2.0» в размере 130 000 рублей.

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»