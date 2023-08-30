По итогам Молодёжного форума «Хопёр» студенты ПИУ РАНХиГС получили грантовую поддержку на реализацию проектных инициатив

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

В рамках XIХ Всероссийского молодежного образовательного форума «Хопёр» студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС получили грантовую поддержку от Росмолодёжь.Гранты и Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области на реализацию своих проектных инициатив.

Молодёжный образовательный форум «Хопёр» — это уникальная образовательная площадка, проводимая в Балашовском районе с 2009 года. Около 300 молодых очных участников и 1000 участников онлайн из Саратовской области и всех регионов России на протяжении 5 дней работали в 8 направлениях, учились, обменивались идеями и получали новые знания. Ребята проходили образовательную программу, включающую в себя тренинги, лекции и практико-ориентированные игры.

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Помимо образовательной программы, молодые люди участвовали в культурных мероприятиях и спортивных активностях, которые включали в себя ежедневные зарядки, конкурс «Мистер и Миссис Хопёр», спартакиаду, интерактивные зоны от направлений форума, а также вечерние мероприятия, где каждый участник мог проявить свои творческие таланты.

В форуме приняли участие более 20 студентов Института не только в роли участников, но и в роли руководителей и кураторов направлений. Всего на форуме было представлено 8 направлений: Волонтеры гостеприимства, Время Первых, Молодая Гвардия Единой России, Инфосессия, Лаборатория Добра, Территория развития детства, Волонтеры Победы и Единение: Общество и бизнес.

По результатам грантового конкурса 10 студентов Института стали обладателями грантовой поддержки на реализацию своих проектов.

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Студентка Института Алиса Ситник представила проект «Серия тематических творческих мероприятий "Студвечера"» и получила грантовую поддержку в размере 195 000 рублей.

Студент ПИУ РАНХиГС Артём Яковлев принял участие в форуме с проектом «Комплекс просветительских развлекательных мероприятий "ЖурTime"» и получил грант в размере 150 000 рублей.

«Мой проект направлен на популяризацию спортивной журналистики среди школьников и студентов Саратовской области с помощью проведения образовательных лекций и проведения практических занятий. Так, 20 лучших участников смогут реализовать свои знания на практике во время проведения спортивных мероприятий», - рассказал о проекте Артём Яковлев.

Студентка Мария Белова выиграла 300 000 рублей с проектом «Комплекс мероприятий по социальной адаптации "Включайся"».

Студентка Института Анна Хачатурян стала обладателем гранта в размере 350 000 рублей на свой проект «Связано с тобой».

Для студента ПИУ РАНХиГС Алексея Балякина, грант в размере 400 000 рублей на реализацию проекта «Фестиваль уличного искусства "СаратовАрт"» также стал первым в жизни.

«Мой проект заключается в том, что молодые уличные художники и различные живописцы будут проходить отбор на фестиваль уличного искусства, а затем уникально разрисуют отреставрированные рампы скейт-площадки на Набережной Космонавтов города Саратова в стиле и красках города ко Дню молодежи. Мне показалось это хорошей идеей, потому что часто гуляю по Набережной и помимо красивой экспозиции на Набережной вижу рампы, которые требуется освежить.

Цель моего проекта – это пробудить в молодых людях искру творчества и дать им понять, что можно творить так, как они хотят. Дать понять, что достаточно свежим направлением живописи, как граффити, занимаются и в России.

Эмоции, когда объявляли мою фамилию, были очень бурные. Честно признаюсь, еле сдерживал слезы. Не хотел бы говорить, что это удача, ведь перед этим был заочный этап и последующая корректировка различных аспектов проекта. Очень хочется сказать спасибо тем, кто помогал и верил».

Студент Даниил Деденев также стал обладателем гранта в рамках регионального конкурса физических лиц и получил 43 250 рублей на реализацию проекта «Фестиваль компьютерного спорта "КиберФЕСТ"». Целью данного проекта является организация и проведение киберспортивного турнира среди студенческой молодежи от 16 до 25 лет города Саратова с охватом 500 человек до 31 октября 2023 года.

«Невозможно передать словами эту радость от выигранного гранта, так как я шел к этой цели два года. Получить грант удалось не с первой попытки, но наконец-то у меня получилось это сделать!», - поделился впечатлениями Даниил.

Также обладателями грантов регионального конкурса физических лиц стали магистранты Института:

Светлана Ульянова выиграла 30 850 рублей на реализацию проекта «Выбираю будущее».

Проект «Арт-терапевтический Кв.АРТирник» Луизы Кузяевой получил грантовую поддержку в размере 40 000 рублей.

Алина Ковалева стала обладательницей сразу 2 грантов. Грант регионального конкурса физических лиц с проектом Курс по обучению пилотирования дронов «Гонка № 437» в размере 37500 рублей и грант федерального конкурса физических лиц с проектом Лазертаг-турнир «Zарница 2.0» в размере 130 000 рублей.

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Фотоматериалы Молодежного образовательного форума «Хопёр»