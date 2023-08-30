В Саратове дорогу от Солнечного-2 до Расково достроят в следующем году

Дорогу от Солнечного-2 до Расково достроят в следующем году по программе «Стимул». Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Правительства области.

Новая трасса будет напрямую связывать поселок Расково Гагаринского района с микрорайоном Солнечный-2. Она пройдет от посёлка Расково до улицы Тархова в микрорайоне Солнечный-2. Трасса позволит значительно сократить время в пути между поселками и разгрузит другие магистрали. Строительство дороги вошло в федеральную программу «Стимул» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда» на следующий год. Такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Романа Бусаргина с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Строительство дороги в этом году начнется за счёт средств областного бюджета - запланирован перенос инженерных коммуникаций и подготовительные работы. В следующем году по программе «Стимул» будет выполнено устройство дорожного полотна, укладка асфальта, обустройство двух разворотных колец, тротуара и освещения. Протяжённость дороги составит 2,2 километра.

Всего по проекту «Стимул» в 2024 году наша область получит 460 млн рублей. На следующий год в программу, помимо дороги, также вошли мероприятия по присоединению объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

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