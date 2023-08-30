Саратов получил призовые места в конкурсе «Диво России»

Фото: ВК "Диво России"

В августе завершился Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций или видеороликов «Диво России». Итоги подводили в городе Смоленск с 11 по 13 августа. Это уже десятый фестиваль и Саратов не в первый раз принимает в нем участие. На конкурс предоставляются видеоролики о событийный мероприятиях и достопримечательностях со всех уголков страны. Соперниками были известные турпродукты страны, жюри составляли эксперты высочайшего класса.

Видеоролик Саратовской области «Купание хвалынского лося» и Национальный парк Хвалынский заняли вторые места в номинации "Экологический туризм", подноминация "Природные объекты"

В номинация «Событийный туризм», подноминации «Региональные и городские события» 3 место занял Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», Саратовская область.

В категории «Слайд-шоу» от Саратовской области 2 место занял ролик «Ветряная мельница в Саратовской области» и 3 место – «Виртуальная экскурсия по храму».

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