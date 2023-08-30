В Саратове мужчина обворовал знакомую на 400 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Волжском районе Саратова полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в крупной краже. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.

В полицию обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что после визитов знакомого в период с апреля по июль она обнаружила пропажу ценных вещей. В итоге лишилась двух ювелирных цепочек, подвески-иконки, перстня и кольца. Кроме того, из дома исчезли 60 тысяч рублей. Сумму ущерба правоохранители оценили более чем в 400 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Задержанный саратовец признался полицейским в содеянном. Он пояснил, что украшения продал, а деньги потратил, но ущерб гражданин обещал возместить. В настоящий момент с него взяли подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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