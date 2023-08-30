В Саратове запустят онлайн сервис по регистрации смерти

Фото: архив КП

В Саратовской области в скором времени запустят сервис по регистрации смерти. Об этом сегодня, 30 августа, во время брифинга сообщила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Сервис будет работать на портале «Госуслуги». Аналогично сервису «Рождение ребенка», он позволит зарегистрировать смерть дистанционно, без посещения государственных организаций.

- Это очень важно. Чаще всего все процедуры выполняют похоронные агентства. Но часто мы сталкиваемся с тем, что люди ждут, люди недовольны тем, что не всегда агентства приходят в день обращения или на следующий день. Иногда людям приходится неделю, или десять дней ждать регистрацию смерти, - сказала Пономарева.

В то же время Юлия Пономарева обратила внимание, что сервис пока не запущен. В управлении называют услугу «суперсервис».

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