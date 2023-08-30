Подведены итоги этапа дворового футбола на Кубок Губернатора Саратовской области

Фото: Министерство молодежной политики и спорта

В Красном Куте состоялся зональный этап XXI Открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области. Об этом сегодня, 30 августа сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Очередной этап соревнований по дворовому футболу по четырём возрастным группам среди юношей: 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. , 2012-2013 г.р. В соревнованиях приняли участие 18 команд из Федоровского, Краснокутского, Александрово-Гайского, Ровенского, Марксовского, Питерского муниципальных районов области.

В возрастной группе 16 – 17 лет золото завоевала команда Александров - Гайского района; серебро - команда Федоровского района; бронзу - команда Краснокутского района.

В возрастной группе 13 -14 лет первое место у команды Марксовского района; второе у Александров - Гайского района; третье у команды Федоровского района.

В возрастной группе 2010-2011 г.р. золото взяла команда Федоровского района; серебро команда Александров - Гайского района; бронзу команда Краснокутского района.

Самая младшая возрастная категория 2012-2013 г.р. распределилась следующим образом: первое место у команды Федоровского района; второе у команды Марксовского района; третье у команды Александров - Гайского района.

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