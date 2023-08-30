Пропавшую под Саратовом девушку нашли живой в Самаре

Фото: Администрация Красноармейского района

Пропавшая две недели назад в селе Карамыш Саратовской области 16-летняя Анастасия Шевченко нашлась живой в Самаре. Об этом рассказал глава Красноармейского района Александр Зотов.

Напомним, девушка сбежала из дома ночью 16 августа.

- Обращение к тем, кто знает, где сейчас находится Настя и молчит. Вам надо рассказывать о последствиях в таких ситуациях? Вы, правда, думаете, что помогаете Насте? Эта история, в любом случае, скоро закончится, но не для вас. За укрывательство - срок! Подумайте на досуге хорошенько об этом. Вам это надо?! - писали тогда чиновники в размещенном в телеграм-канале райадминистрации обращении.

Зотов пояснил что девочка нашлась в Самаре у мамы и едет обратно. Возможно у подростка сменятся опекуны.

Более точной информации пока нет.

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