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НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:30

В Саратовской области заведующая детским садом получала зарплату за сотрудников

В Ершове завели уголовное дело на руководителя детского учреждения
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В городе Ершов Саратовской области заведующая одним из детских садов стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в региональной прокуратуре.

По имеющимся данным, 2 сентября 2020 года руководитель официально трудоустроила в сад знакомую. Та передала заведующей банковскую карту, а к обязанностям не приступала. Злоумышленница получала зарплату за трудоустроенного работника до 30 июня 2023 года. В целом ей выплатили около 840 тысяч рублей.

По информации регионального управления Следственного комитета, дело завели по статье мошенничество в крупном размере. Идет расследование.

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