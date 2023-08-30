В Саратове на подрядчика по ремонту кадетской школы завели уголовное дело

Фото: Прокуратура Саратовской области

По материалам проверки прокуратуры Ленинского района города Саратова заведено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте школы. Об этом сегодня, 30 августа сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, между Саратовской кадетской школой и юридическим лицом заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту кровли здания. Работы были выполнены, приняты и оплачены заказчиком в полном объеме.

Однако по результатам прокурорской проверки было установлено, что стоимость фактически выполненных работ была завышена подрядчиком на сумму более 700 тысяч рублей.

Таким образом, подрядной организацией путем обмана совершено хищение бюджетных средств.

Ход расследования уголовного дела по статье мошенничество, а также возмещение причиненного ущерба находятся на контроле прокуратуры.

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