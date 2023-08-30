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НовостиОбщество30 августа 2023 6:46

В Энгельсском районе задержали охотников на катере

Устроившие стрельбу с катера охотники задержаны под Энгельсом
Елена Маркелова
Нарушителям грозит лишение права охоты на срок от 1 года до 2 лет

Нарушителям грозит лишение права охоты на срок от 1 года до 2 лет

В минувшие выходные инспектор комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области задержал группу охотников в протоке реки Волга на территории Генеральского охотугодья. Мужчины промышляли с грубым нарушением правил охоты.

Инспектор увидел, что один из нарушителей стрелял с катера из гладкоствольного охотничьего оружия. Ружья других пассажиров были расчехлены. Все это не по правилам охоты.

Управляющий катером оказался сотрудником оружейного магазина города Энгельса. На охотников составлены административные протоколы. В дальнейшем их направят в суд для принятия решения о лишении права охоты на срок от 1 года до 2 лет.