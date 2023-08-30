Эпидемиологическую ситуацию по энтеровирусу в Саратове назвали самой сложной по стране

Анна Попова дала поручение регионам, где складывается наиболее сложная эпидситуация по ЭВИ, взять на контроль объекты риска

Федеральный Роспотребнадзор проанализировал картину по инфекционным болезням в стране. Актуальность вопроса еще более возросла перед началом нового учебного года.

На очередном совещании в ведомстве руководитель Службы Анна Попова заслушала доклады об эпидситуации в регионах России. Речь о энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), ОРВИ и COVID-19.

Поповой напомнили, что в ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи ЭВИ зарегистрированы в Свердловской области, Хабаровском крае, Севастополе и Москве. Наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области. В нашем регионе за 7 месяцев 2023 года - 101 случай заболевания ЭВИ.

Анна Попова дала поручение регионам, где складывается наиболее сложная ситуация по ЭВИ. Эпидемиологи должны взять на контроль объекты риска.