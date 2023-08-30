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НовостиОбщество30 августа 2023 6:21

Эпидемиологическую ситуацию по энтеровирусу в Саратове назвали самой сложной по стране

Роспотребнадзор назвал ситуацию с ЭВИ в Саратове самой сложной в России
Елена Маркелова
Анна Попова дала поручение регионам, где складывается наиболее сложная эпидситуация по ЭВИ, взять на контроль объекты риска

Анна Попова дала поручение регионам, где складывается наиболее сложная эпидситуация по ЭВИ, взять на контроль объекты риска

Федеральный Роспотребнадзор проанализировал картину по инфекционным болезням в стране. Актуальность вопроса еще более возросла перед началом нового учебного года.

На очередном совещании в ведомстве руководитель Службы Анна Попова заслушала доклады об эпидситуации в регионах России. Речь о энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), ОРВИ и COVID-19.

Поповой напомнили, что в ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Так, массовые случаи ЭВИ зарегистрированы в Свердловской области, Хабаровском крае, Севастополе и Москве. Наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области. В нашем регионе за 7 месяцев 2023 года - 101 случай заболевания ЭВИ.

Анна Попова дала поручение регионам, где складывается наиболее сложная ситуация по ЭВИ. Эпидемиологи должны взять на контроль объекты риска.