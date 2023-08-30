Регоператор: еще 9 современных единиц спецтехники вышли на маршруты в левобережных районах

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» в целях повышения качества транспортирования твердых коммунальных отходов снова увеличивает парк специализированной техники. На базу подрядчика регионального оператора в зоне деятельности 1 поступили 7 современных мусоровозов и 2 ломовоза.

Все поступившие мусоровозы оборудованы механизмом задней загрузки, который позволяет осуществлять вывоз самого распространенного в регионе типа контейнеров объемом 1,1 куб. Две единицы спецтехники на шасси «Скания» обладают кузовом объемом 22 куб. с коэффициентом 7, т.е. могут за один проезд собрать отходы из 140 типовых контейнеров. Пять единиц техники на базе шасси «Мерседес-Бенц» оборудованы кузовом на 16 куб. с аналогичным коэффициентом уплотнения.

Помимо мусоровозов на базу подрядчика поступило два ломовоза на базе КамАЗа объемом 20 куб. для вывоза крупногабаритных отходов с контейнерных площадок. В настоящее время поступившая техника прошла техническое обслуживание и вышла на маршруты в Энгельсском и Пугачевском районах Саратовской области.

Напомним, в середине августа в левобережных районах уже вышли на маршруты 15 новых мусоровозов с задней загрузкой и 2 ломовоза для работы на территории Энгельсского, Марксовского, Ровенского, Советского и Федоровского районов.