Саратовский регоператор в 2023 году увеличивает парк мусоровозов

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Саратовский филиал АО «Ситиматик» совместно с подрядными мусоровывозящими компаниями увеличивает парк специализированной техники. По данным на середину августа, на маршруты уже вышли 45 новых мусоровозов, до конца года будут закуплены ещё 25 дополнительных единиц автотранспорта. Данные меры позволят увеличить автопарк транспортирования ТКО почти на 20%.

«Любая техника подвержена износу, особенно при непрерывном цикле работы. Чтобы исключить перебои в вывозе в случае поломок, важно своевременно не только обновлять, но и расширять автопарк. Наши подрядчики понимают важность системной замены мусоровозов. Мы требуем от них качественного поддержания собственной инфраструктуры в целях повышения стандартов обслуживания. Помимо прочего, дополнительная техника необходима в крупных городах для обеспечения бесперебойного раздельного вывоза отходов. Дополнительно мы акцентируем внимание на увеличении количества ломовозов для вывоза крупногабаритных отходов», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, дополнительные единицы техники уже вышли на маршруты в правобережных районах, что существенно отразилось на качестве услуги, мониторинг которой ведется специалистами регионального оператора. Также дополнительная спецтехника, в том числе для транспортирования КГО, приступила к работе в левобережных районах. Кроме того, более чем на 50% в этом году обновлен парк автопоездов для транспортирования ТКО между объектами обработки и мусороперегрузочными станциями. Для этих целей регоператором было закуплено 6 новых автопоездов, еще два переданы из других регионов присутствия компании.