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НовостиПолитика30 августа 2023 5:40

Николай Галузин из Саратовской области погиб в ходе спецоперации

Саратовский военный Николай Галузин погиб в СВО при спасении сослуживца
Елена Маркелова
Проводить Николая Галузина в последний путь пришло всё село: друзья, сослуживцы и родные

Проводить Николая Галузина в последний путь пришло всё село: друзья, сослуживцы и родные

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Николай Галузин. Об этом сообщил глава Хвалынского района Алик Сабрига.

Николай Галузин героически погиб, спасая своего товарища на Запорожском направлении у села Приютное.

"Стать военным Николай мечтал с самого детства, поэтому после окончания школы в селе Акатная Маза он чётко знал, что будет делать дальше. К тому моменту его старший брат Алексей уже окончил Вольское военное училище, и Николай последовал его примеру", - рассказал Сабрига.

Проводить Николая Галузина в последний путь пришло всё село: друзья, сослуживцы и родные.

У бойца остались жена и двое маленьких детей: восьмилетний сын и трёхлетняя дочка.