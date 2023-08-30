Губернатор Роман Бусаргин обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным реализацию нацпроектов в Саратовской области

Отдельно стороны остановились на ключевых программах, которые исполняются на территории Саратовской области

В Москве состоялась встреча губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Стороны обсудили реализацию национальных проектов и государственных программ, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Отдельно остановились на ключевых программах, которые исполняются на территории Саратовской области:

«Стимул». В рамках этой программы в 2023 году ведется строительство 6 объектов: четырех автомобильных дорог в Ленинском районе Саратова и двух объектов водоснабжения в Энгельсе. Объём финансирования – 449,5 млн рублей.

В 2024 году на продолжение программы планируется привлечь порядка 460 млн рублей.

«Чистая вода». На данный момент завершено строительство 1 объекта, еще 13 будут введены до конца года. В 2023 году финансирование составляет 947 млн рублей, в том числе федеральный бюджет 928,1 млн рублей.

На 2024 год планируется завершение строительства 3 крупных объектов, что позволит обеспечить качественной питьевой водой более 10 тысяч человек. На эти цели запланировано свыше 300 млн рублей.

«Формирование комфортной городской среды». В этом году приводим в порядок 109 общественных и 69 территорий возле многоквартирных домов. На общую сумму - 673,8 млн рублей.

В 2024 году запланировано благоустройство 88 общественных территорий, которые стали лидерами рейтингового голосования.

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках I этапа программы до 31 декабря 2023 года планируется расселить 202 многоквартирных дома. В рамках II этапа до 31 декабря 2024 года будут расселены ещё 174 дома.

Комплексное развитие территории бывшего аэропорта «Центральный», где планируется создание жилого микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. До 2031 года предстоит построить более 900 тыс. кв. метров жилой площади, свыше 500 тыс. кв. метров зданий общественного назначения. Предполагается, что там будут проживать порядка 30 тыс. человек.

Сейчас на землях бывшего аэропорта ведётся строительство магистральных инженерных сетей.