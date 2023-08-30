Прокуратура проводит проверку по ДТП со скорой помощью под Саратовом

Фото: Прокуратура СО

Прокуратура Ровенского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи ГУЗ СО "Ровенская РБ". Об этом сегодня, 30 августа, сообщает Прокуратура Саратовской области.

ДТП произошло вчера, в 21:00 на 495 км трассы «Саратов—Волгоград». Водитель служебного автомобиля скорой медицинской помощи ГУЗ СО "Ровенская РБ" "Лада Ларгус» не справился с управлением и допустил съезд автотранспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и пассажир, которая впоследствии скончалась в медицинском учреждении.

Водитель с травмами госпитализирован в учреждение здравоохранение.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ровенского района Алексей Никифоров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.