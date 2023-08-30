Под Саратовом женщина забила бывшего мужа до смерти и украла деньги

Фото: СУ СКР Саратовской области

В городе Аткарске вынесен приговор местной жительнице в причинении смертельных травм знакомому и краже его имущества. Об этом сообщило региональное СУ СКР.

Вечером 27 мая, в доме на улице Березовой города Аткарска между 34-летней женщиной и ее 48-летним бывшим супругом возник конфликт, в ходе которого обвиняемая избила бывшего супруга. От полученных повреждений на следующий день мужчина скончался в том же доме. Его тело обнаружили соседи и сообщили правоохранителям. Кроме того, она же в октябре 2022 года похитила у мужчины денежные средства в сумме 36 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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