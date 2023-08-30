В зоне СВО погиб военнослужащий из Красноармейского района Саратовской области

Фото: администрация Красноармейского района

В селе Карамышевка вчера простились с Гвардии ефрейтором Кадыргалиевым Денисом Вячеславовичем, погибшим в ходе исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Красноармейского района.

Денис Вячеславович родился 7 июля 1999 года. После окончания колледжа в декабре 2019 года его призвали в армию. По истечении срока службы, Денис остался служить по контракту, продолжить освоение военной профессии. Успешно прошел обучение в городе Вольске, служил в Ингушетии в войсках артиллерии, перевелся на службу в Осетию, где служил в части обеспечения: доставлял с баз продукты, обмундирование. Его задачей было кормить каждый день почти 1000 солдат и офицеров. В июне 2021 года отправился в Крым, охранять границы Родины.

Неделю назад родственники бойца получили сообщение, в котором сообщалось: «Старший повар отделения (приготовления пищи в полевых условиях) роты материального обеспечения войсковой части 64670, гвардии ефрейтор Кадыргалиев Денис Вячеславович, погиб 20 августа 2023 года.»

Денис Вячеславович награжден Орденом мужества посмертно.

Проститься с героем пришли министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев, глава района Александр Зотов, военный комиссар города Красноармейск и Красноармейского района Саратовской области, подполковник Владимир Клюквин, представители Красноармейского районного отделения имени генерал-майора внутренней службы Григорьева Федора Андреевича Саратовского отделения Всероссийской Общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также земляки, родные и близкие.

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