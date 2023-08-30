Сроки ремонта школ в Саратове срываются из-за недобросовестных подрядчиков

Накануне начала нового учебного года депутаты Саратовской областной думы обсудили итоги мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных организаций.

Спикер Михаил Исаев напомнил, что в 2022 году далеко не на всех объектах были качественно и в сроки завершены ремонтные работы и этот опыт учли. В регионе выработан четкий алгоритм действий, начиная от разработки проектно-сметной документации и начала работ и заканчивая подписанием акта приема выполненных работ. Однако председатель областной думы отметил, что сложности возникали и в этом году.

Заместитель председателя правительства - министр образования Михаил Орлов уточнил, что в этом году 8 объектов образования были отремонтированы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Образование», инициированного президентом. Сейчас работы продолжаются только в школе поселка Турки. Там подходят к завершению строительство теплотрассы и благоустройство территории на средства областного бюджета. 300 учреждений ремонтировались по региональному проекту «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области», разработать которую предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Капитальный и текущий ремонты были проведены в 100 школах, 100 детских садах и 100 спортзалах в общеобразовательных организациях. Работы завершены на 296 объектах.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко пояснил, что нарушения на объектах пресекаются всех этапах и заявил о необходимости централизации закупок на муниципальном уровне.

- Директора образовательных учреждений должны заниматься организацией образовательного процесса, но никак не строительными работами, - заявил Филипенко.

Заместитель руководителя управления антимонопольной службы Павел Кошманов сообщил о том, что одна из компаний попала в реестр недобросовестных поставщиков на основании 47 обращений, и выйти из этого перечня у нее практически нет шансов.

Директор регионального центра экспертизы в строительстве Александр Пикалов отметил, что значительная часть времени и денежных средств тратится также на корректировку проектно-сметной документации и повторное проведение государственной экспертизы, по его словам, по одному из объектов проектная документация на капитальный ремонт здания проходила государственную экспертизу 4 раза.

Председатель комитета по образованию и культуре Александр Блатман подробно рассказал о парламентском контроле за реализацией программ по капитальному и текущему ремонту. Он пояснил, что основная проблема, с которой столкнулись депутаты в ходе посещений объектов, - недобросовестные подрядчики. Второй проблемный, по мнению парламентариев, вопрос - это недостаточная компетентность заказчиков.

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