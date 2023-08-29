В Саратове прошли мероприятия в честь Дня спецназа внутренних войск МВД России

Фото: Мэрия Саратов

У памятника «Памяти павших бойцов спецназа» состоялась торжественная церемония, посвященная Дню спецназа внутренних войск МВД России. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает городская мэрия.

Участниками митинга стали представители комитета по труду и социальному развитию, комитета по общественным отношениям и туризму, приглашенные официальные лица, семьи погибших военнослужащих в Северо-Кавказском регионе и при проведении СВО, представители ветеранских организаций, ОМОН, СОБР и действующие военнослужащие войск Национальной гвардии.

Мероприятие состоялось по инициативе Совета ветеранов 20-го отряда специального назначения Внутренних войск МВД России совместно с региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

В ходе мероприятия, ветеранов спецназа и участников боевых действий наградили почетными грамотами и медалями. Семьям бойцов, погибших при выполнении воинского долга были вручены подарки.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших военнослужащих 20 отряда спецназа. Завершением митинга стало возложение к подножию памятника цветов.

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