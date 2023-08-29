В Центре Саратова горел ресторан «Скайгарден»

Фото: МЧС Саратовской области

Сегодня, 29 августа, в центре города горел ресторан под открытым небом. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании с эксплуатируемой кровлей поступило в 11.40. Пожар произошел в ресторане «Скайгарден» на улице Чапаева. Площадь пожара составила 2 квадратных метра - горела система вентиляции на кровле. Пожар был быстро ликвидирован силами двух пожарных расчетов. Причина устанавливается.

По словам специалистов государственного пожарного надзора, объект функционировал с нарушениями требований пожарной безопасности. На протяжении последних двух лет, на основании обращений граждан, проживающих в соседних домах, уже проводились проверки, были выявлены нарушения, виновные лица привлекались к административной ответственности. Основное нарушение - несоблюдение противопожарных разрывов, здание находится вплотную к жилым домам. Сегодня была проведена внеплановая проверка из-за пожара.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.