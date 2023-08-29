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НовостиОбщество29 августа 2023 13:57

Для саратовцев продолжает работать летний кинотеатр на новой набережной

Летний кинотеатр на новой набережной продолжает работать для жителей Саратова
Дина Иванова
Саратовцы увидят любимые фильмы

Саратовцы увидят любимые фильмы

Летний кинотеатр на новой набережной продолжает работать для жителей Саратова. С 29 августа по 3 сентября будет осуществляться показ следующих кинофильмов:

29 августа в 17:00 «Волки и овцы» м/ф 2016 г.

в 19:00 «Херсонес. Родина нашей Родины» д/ф 2023 г.

31 августа в 19:00 «Нормальный только я» х/ф 2021 г.

01 сентября в 19:00 «Сказка о потерянном времени» х/ф 1964 г.

02 сентября в 15:00 «Формула любви» х/ф 1984 г.

в 16:45 «Старики-разбойники» х/ф 1971 г.

в 18:20 «Человек с бульвара Капуцинов» х/ф 1987 г.

03 сентября в 19:00 «Курьер» х/ф 1986 г.