Для саратовцев продолжает работать летний кинотеатр на новой набережной

Саратовцы увидят любимые фильмы

Летний кинотеатр на новой набережной продолжает работать для жителей Саратова. С 29 августа по 3 сентября будет осуществляться показ следующих кинофильмов:

29 августа в 17:00 «Волки и овцы» м/ф 2016 г.

в 19:00 «Херсонес. Родина нашей Родины» д/ф 2023 г.

31 августа в 19:00 «Нормальный только я» х/ф 2021 г.

01 сентября в 19:00 «Сказка о потерянном времени» х/ф 1964 г.

02 сентября в 15:00 «Формула любви» х/ф 1984 г.

в 16:45 «Старики-разбойники» х/ф 1971 г.

в 18:20 «Человек с бульвара Капуцинов» х/ф 1987 г.

03 сентября в 19:00 «Курьер» х/ф 1986 г.