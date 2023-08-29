Регоператор выставил 770 контейнеров для сбора ТКО в правобережных районах

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В правобережных районах Саратовской области, которые относятся к Зоне деятельности 2 регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, идет процесс замены бестарного вывоза на контейнерный.

Подрядчик регоператора ООО «Эковывоз» закупил для этого 770 контейнеров объемом 1,1 куб. Их расстановка будет идти в течение августа и сентября.

Новые контейнеры появятся в 8 районах Правобережья: Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Екатериновском, Лысогорском, Романовском и Ртищевском районах. В целом в 105 сельских населенных пунктах и районных центрах будет ликвидирован бестарный вывоз отходов.

Новые контейнеры появятся не только в районах Зоны деятельности 2 регионального оператора. В ближайшее время начинается расстановка новых баков в пос. Степное Советского района, начнется замена сломанных контейнеров в Саратове и Энгельсе.

Коме того, региональный оператор запустил процедуру закупки еще более 2 тыс. контейнеров объемом 1,1 куб в рамках 1% валовой выручки, как регламентировано тарифными возможностями. Поставка первой партии ожидается в августе-сентябре. Новые контейнеры предназначены также для замены бестарного вывоза ТКО на контейнерный и обновление существующего контейнерного парка.