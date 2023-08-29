Панков: Родниковой водой поливают огороды, а больница работает без воды

"На встрече с жителями и общественниками говорили о том, что надо развивать технический водопровод"

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил проблемы водоснабжения с жителями поселка Алексеевка Хвалынского района. О встрече он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«В Алексеевку Хвалынского района приехал по обращениям людей. Летом в этих красивых местах много отдыхающих, дачников. И поселку не хватает питьевой воды. Кто-то из родников поливает огороды и наполняет бассейны. А к другим на участки она не доходит.

На встрече с жителями и общественниками говорили о том, что надо развивать технический водопровод. Чтобы вода для полива поступала отдельно, из Волги. Пока он охватывает лишь немногие домовладения. Ответственные лица обещали готовность проекта в ближайшее время.

Зашел и в больницу Алексеевки. Раньше она была в ужасном состоянии. С ремонтом и оснащением помог спикер Госдумы Вячеслав Володин. Теперь это современное медучреждение. Но тоже целыми днями без воды. Врачи просто святые люди, в таких условиях работу не прерывают. Хотя говорят - последний халат чистый остался. Пока решается вопрос с водоснабжением, просят хотя бы накопительную ёмкость. Будем решать этот вопрос. Отмечу, врачи и персонал там хорошие. И надо повышать зарплату, чтобы удержать их в поселке», - пишет Николай Панков.