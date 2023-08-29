Два саратовских журналиста получили премию губернатора в сфере журналистики

Фото: Телеграм-канал МинИнформ 64 Z

Премию Губернатора в сфере журналистики получили два журналиста Саратова. Об это сообщает телеграм-канал МинИнформ64 Z.

Александр Зуев является известным саратовским общественным деятелем и журналистом. Его журналистская карьера началась в 1971 году в газетах «Комсомолец Узбекистана», «Правда Востока». Он возглавлял газету «Миграционные вести в ПФО», журнал «Народы Саратовской области». Александр Зуев неоднократно посещал с гуманитарной миссией Луганск и Донецк, а также написал серию очерков и рассказов о происходящих там трагических событиях.

Вторым обладателем губернаторской журналистской премии стала Маргарита Лосева, являющаяся ветераном ГТРК «Саратов». С 1980 по 2001 годы она работала в качестве редактора в главной редакции художественных передач областного комитета по телевидению и радиовещанию, затем ГТРК «Саратов». Маргарита Лосева была автором и ведущей радиопрограммы «Саратов музыкальный», «Из культурного прошлого Саратова», «Наше наследие», «Страницы театральной жизни Саратова» и других. Многие радиопрограммы, которые ею подготовлены, составили золотой фонд компании ГТРК «Саратов».