В Саратове 18 улиц остались без воды в Ленинском районе

Фото: архив КП

Сегодня в Ленинском районе жители домов на 18 улицах до утра остались без холодной воды. Об этом сегодня, 29 августа сообщает ООО «КВС»

Для устранения повреждения на водопроводе по улице Ломоносова, 20а ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Загороднева; 1-я, 2-я и 4-я Прокатные; Измайлова; Проспект Строителей от дома №9 до 21 по нечетной стороне; Зеркальная; Ломоносова; Безымянная; Бульварная; Ламповая; 1-й, 2-й и 3-й Студеные проезды; Студеная; Шехурдина, №№46-64 (четные номера); Студеная; Осенняя.

Работы планируют завершить завтра, 30 августа, до 8.00.

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