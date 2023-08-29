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НовостиОбщество29 августа 2023 13:37

В Саратове 18 улиц остались без воды в Ленинском районе

В Ленинском районе Саратова до утра отключили холодную воду
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня в Ленинском районе жители домов на 18 улицах до утра остались без холодной воды. Об этом сегодня, 29 августа сообщает ООО «КВС»

Для устранения повреждения на водопроводе по улице Ломоносова, 20а ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Загороднева; 1-я, 2-я и 4-я Прокатные; Измайлова; Проспект Строителей от дома №9 до 21 по нечетной стороне; Зеркальная; Ломоносова; Безымянная; Бульварная; Ламповая; 1-й, 2-й и 3-й Студеные проезды; Студеная; Шехурдина, №№46-64 (четные номера); Студеная; Осенняя.

Работы планируют завершить завтра, 30 августа, до 8.00.

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