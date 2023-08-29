Павильоны в Саратове на Вольском тракте снесут по решению суда

Фото: Мэрия Саратова

Арбитражным судом Саратовской области поддержал иск муниципалитета о демонтаже самовольной постройки в Ленинском районе Саратова. Об этом сегодня, 29 августа сообщает городская мэрия.

Напомним, ранее администрация муниципального образования «Город Саратов» обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском к индивидуальному предпринимателю о признании павильонов расположенных по Вольскому тракту напротив КПП ГИБДД, самовольно возведенными объектами недвижимости и обязании осуществить снос самовольной постройки.

Павильоны использовались в качестве торговых объектов. Сегодня решением Арбитражного суда Саратовской области исковые требования администрация муниципального образования «Город Саратов» удовлетворены в полном объеме. Владелец построек должен будет снести ларьки в заявленный срок.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.