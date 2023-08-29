В Саратове вынесли приговор мужчине за избиение девушки в квартире

Фото: архив КП

В Ленинском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Установлено, что вечером, 14 октября 2021 года мужчина находился в компании своих знакомых в квартире в одном из домов по улице УШ 382/33 в Саратове. В ходе распития спиртного него возник конфликт с одной из присутствующих девушек. Мужчина подошел к 27-летней знакомой, взял рукой за волосы и оттащил ее в соседнюю комнату, где нанес множественные удары ногами в область грудной клетки.

В результате преступных действий у потерпевшей образовались повреждения в виде закрытой тупой травмы грудной клетки с осложнениями, множественные гематомы, причинившие тяжкий вред здоровью. В судебном заседании мужчина вину признал в полном объеме.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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