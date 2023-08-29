Рабочий документ

Фото: ФосАгро

29 августа свой обеденный перерыв сотрудники Компании «ФосАгро» провели за просмотром прямого эфира. Транслировали событие, не уступающее футбольному суперкубку или запуску космической станции. Все предприятия Группы «ФосАгро» подписали новые коллективные договоры до 2026 года. Церемония прошла в формате видеоконференции одновременно на всех предприятиях компании в Кировске, Москве, Череповце, Балакове, Волхове.

Одни сотрудники смотрели трансляцию в интернете, другие присутствовали в залах, где проходило мероприятие. В числе приглашённых и председатели цеховых профсоюзных комитетов. Марина Ковалёва – представляет Цех железнодорожного транспорта Балаковского филиала АО «Апатит». Она поделилась: «Для меня и моих коллег Коллективный договор - настольная книга наших рабочих. Мы его наизусть знаем. Но иногда всё равно посматриваем - греет душу. Там прописана наша гарантия стабильности на ближайшие три года. Помимо зарплаты за свою работу люди у нас на заводе получают серьёзную социальную поддержку. Коллективный договор можно без преувеличения назвать народным документом. А мы - соавторы. Профсоюз и работодатель всегда проводят опросы среди сотрудников: что бы хотели видеть на страницах Коллективного договора».

Действительно, церемонии подписания коллективного договора, как всегда предшествовал большой подготовительный этап по разработке проекта, сбор и анализ предложений от трудовых коллективов, очные и заочные встречи с работниками для обсуждения предлагаемых изменений, ответов на волнующие вопросы, обсуждение предложений и замечаний.

«Люди - это самая большая ценность компании, их руками создаётся основа процветания предприятий и экономическая мощь страны в целом, - напомнил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. – Отрадно отметить, что ФосАгро сохраняет высокие операционные показатели. Например, в первом полугодии текущего года мы добились роста объёмов выпускаемой продукции на 4,3%. И мы уверены, что высокие показатели у нас сохранятся и во второй половине года. Потому что наша команда – коллектив профессионалов. Мы большое внимание уделяем социальной защищённости наших сотрудников, достойной оплате труда, заботе о здоровье, отдыхе не только наших коллег, но и членов их семей. Особое внимание – ветеранам. Раз в три года мы пересматриваем и увеличиваем корпоративный социальный пакет. Радует, что новые редакции включают в себя ещё большее количество льгот и социальных гарантий. Мы приложим все усилия для того, чтобы остаться на лидирующих позициях в отрасли и, конечно, будем расширять условия договоров, чтобы они соответствовали духу времени и статусу лучших в стране» – обратился к собравшимся Александр Гильгенберг.

Как показывают социологические исследования, удовлетворенность персонала социальным пакетом ежегодно растет. По словам Дениса Бродкова, председателя Ассоциации профсоюзных организаций «Минудобрения», куда входят первичные профсоюзные организации всех предприятий Группы «ФосАгро», коллективные договоры, по уровню социальных гарантий, традиционно занимают лидирующие позиции как в отрасли в целом, так и в регионах присутствия. «В нынешних непростых политических и экономических условиях мы нашли возможности для улучшения наших коллективных договоров. От имени всех профсоюзных организаций АО «Апатит» хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в работе над новыми коллдоговорами. И отдельно – руководство компании за неизменную приверженность принципам социальной ответственности», - отметил Денис Бродков.

В новых коллективных договорах расширен перечень льгот и гарантий работникам и ветеранам предприятий, по большинству статей увеличены лимиты по выплатам. Получила продолжение, заложенная в прошлые периоды тенденция к их унификации. Иными словами, теперь Коллективные договоры всех производственных площадок ФосАгро похожи как близнецы – братья, если не считать поправок на климатические условия, такие, как в заполярном Кировске. Сотрудники Компании могут поздравить друг друга.

Слова поздравления в адрес коллектива компании направил сегодня и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин: «ФосАгро» по праву заслужила репутацию одного из флагманов промышленного сектора региона, социально ответственной компании. Ваша меценатская деятельность заслуживает большого уважения. Успехи Балаковского филиала АО "Апатит" во многом определяются профессионализмом и высокой самоотдачей сотрудников. Важно, что компания ответственно подходит к вопросу обеспечения социальных гарантий коллектива. В новом Коллективном договоре общий объём их финансирования вырос. «ФосАгро» взяла на себя повышенные социальные обязательство, которые, безусловно, отвечают интересам сотрудников. Поздравляю коллектив «ФосАгро» с подписанием обновлённой версии Коллективного договора. Желаю всем крепкого здоровья, новых трудовых успехов и достижений!», - обратился глава региона.

Стабильность сотрудников компании – дело будущего и настоящего. За минувшие два года ФосАгро проиндексировала зарплату сотрудников на 29%. С учетом параллельных точечных повышений тарифов и зарплат, а также выплаты целевых премий, средняя зарплата выросла на 50%. В этом году дважды к профессиональным праздникам выплачены премии каждому сотруднику общим объемом в 100 тысяч рублей. Ветеранам производства выплатили совокупно 20 тысяч рублей к профессиональным праздникам. На эти цели было направлено более 3,5 млрд рублей.