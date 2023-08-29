Саратовские старшеклассники начнут обучение по новым учебникам истории

Фото: Министерство образования Саратовской области

С 1 сентября обучение по новым учебникам истории начнут школьники старших классов Саратовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства образования Саратовской области.

Всего для школ области подготовят около 38 тысяч учебников по «Всеобщей истории» и «Истории России».

Разработка изданий осуществлялась по инициативе Президента России Владимира Путина. Учебники отражают факты великой истории нашей страны, раскрывают ее роль во всемирной истории. Они также содержат актуальную информацию, связанную с СВО, разъясняют причины ее начала.

Планируется, что к началу следующего учебного года будут подготовлены учебники истории для 5-9-х классов.