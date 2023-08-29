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НовостиОбщество29 августа 2023 12:45

Саратовцы будут ездить в поездах по новым правилам

Жители Саратова с сентября будут ездить в поездах по новым правилам
Дина Иванова
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Жители Саратова с 1 сентября будут ездить в поездах по новым правилам. Изменения касаются приема пищи для пассажиров верхних полок, безбилетников, перевозки животных, и прослушивания музыки.

Пассажиры верхних полок смогут садиться за стол нижних полок на время еды, включая утро и вечер по 30 минут, а также 1 час в обед.

Будет запрещено высаживать безбилетников младше 16 лет без передачи полицейским.

Перевозка мелких собак будут совпадать с правилами для крупных собак. Это значит, что животное должно быть на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, а также в намордниках, с поводком и под контролем владельца.

Пассажирам запрещается использовать музыкальные инструменты и музыкальные колонки.