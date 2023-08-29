Выставку «Хвалынских этюдов» Саратовской области передадут Сватовскому району ЛНР

Фото: Минкультуры Саратовской области

Из Саратовской области предадут выставку «Хвалынских этюдов» Сватовскому району ЛНР. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Саратовской области.

В Хвалынске 26 августа состоялось торжественное закрытие фестиваля «Хвалынские плэнеры Петрова-Водкина 2023». Мероприятие проходило в седьмой раз. Талантливые художники со всей России поделились своим творчеством, представив разнообразные жанры и направления.

На церемонии присутствовала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, которая отметила, что впервые итоговая выставка «Хвалынских этюдов» будет передана в качестве дара Сватовскому району Луганской народной Республики.

«Очень рады, что жизнеутверждающей творческой энергетикой Хвалынского фестиваля мы можем поделиться с жителями Луганской народной Республики», — поделилась Наталия Щелканова.

Министр культуры Саратовской области также наградила преподавателей, организаторов и гостей дипломами за профессионализм, педагогическое наставничество и за участие в VII Межрегиональном фестивале творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова — Водкина».

В рамках мероприятия был создан холст (3 м х 1,5 м) «Хвалынские мотивы». В его создании приняли участие Наталия Щелканова, руководители объединения художников Юга России «Колесо», члены Ставропольской краевой организации Союза художников России и Творческого союза художников России Олег Калайтанов и Наталия Литосова.