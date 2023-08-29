На Вольском тракте в Саратове запретят остановку транспорта

Фото: архив КП

В Ленинском районе Саратова по Вольскому тракту от Тархова до пересечения с Гагаринским районом вводится ограничение на остановку транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Ограничения начнут действовать с 18 сентября.

Будет установлен дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Время действия» с 8:00 до 20:00.

В министерстве объяснили, что делается это ради увеличения пропускной способности, так как на данном участке находятся магазины, и машины, как правило, занимают одну из полос.

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