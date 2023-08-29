В Саратовской области начнет работу первый образовательный кластер

Фото: Министерство образования Саратовской области

Первый образовательный кластер «Педагогика – регион 64» начнет работу в Саратове с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте министерства образования Саратовской области.

Местом реализации проекта станет Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова. Основная цель образовательного кластера состоит в создании в системе СПО новой гибкой модели, которая позволила бы осуществлять подготовку квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

Мероприятие нацелено на студентов, родителей, преподавателей колледжа, работодателей и региональных органов исполнительной власти.

Амбассадор проекта Ирина Разумова отметила: «Уже в этом году 400 студентов кластера приступят к обучению по программам «Профессионалитета», образовательный процесс будет проходить в новых лабораториях, оснащённых передовым оборудованием, предназначенным для отработки практических навыков студентами. Мы готовим для первокурсников незабываемый праздник с ярким флешмобом, а также студентов в этот день ждут увлекательные экскурсии в организации-работодателя и классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!».