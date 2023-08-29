В Калининском районе скутерист сбил женщину на велосипеде

Фото: архив КП

В Калининском районе Саратовской области 28 августа в аварии пострадала местная жительница.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в 17:10 напротив дома № 59 на улице Ленина в селе Колокольцовка 42-летний мужчина, управляя скутером «Рейсер», сбил 51-летнюю женщину на велосипеде.

В результате столкновения велосипедистка получила травмы. Ее госпитализировали. Полную картину случившегося устанавливают дорожные инспекторы.

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