В Калининском районе скутерист сбил женщину на велосипеде

Фото: архив КП
В Калининском районе Саратовской области 28 августа в аварии пострадала местная жительница.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в 17:10 напротив дома № 59 на улице Ленина в селе Колокольцовка 42-летний мужчина, управляя скутером «Рейсер», сбил 51-летнюю женщину на велосипеде.
В результате столкновения велосипедистка получила травмы. Ее госпитализировали. Полную картину случившегося устанавливают дорожные инспекторы.
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