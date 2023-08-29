Саратовские школьники станут участниками кинопрограмм

Фото: Минкультуры Саратовской области

Школьники Саратова станут участниками программ, подготовленных киновидеоцентром. Об это сообщает телеграм-канал Минкульт64.

Новый учебный год школьники смогут начать с познавательной кинопрограммы, которая имеет различные тематические направления. Саратовский киновидеоцентр подготовил следующие мероприятия для предсеансовых мероприятий:

Первый блок посвящен Году педагога и наставника. Он включает кинопрограммы: «Путевка в жизнь: Учитель в кино» (12-15 лет), «Уважать Учителя как родителя» (13 - 16 лет), «О тех, кто учит в школе» (7-10 лет).

Второй блок ориентирован на историю России и Саратовского края: «Саратов, мой город родной» (8 -12 лет).

Третий построен в рамках интерактивного киномероприятия для учащихся 1-4 классов: «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои» .

Время мероприятия – 20 минут. Стоимость – 100 руб./чел. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Саратовского областного методического киновидеоцентра. Запись осуществляется по телефону: 8 (8452) 62-31-98, ул. Рижская 1.