Саратовцы смогут посетить мероприятия ко дню рождения Радищева

Фото: Минкультуры Саратовской области

Жители Саратова смогут стать участниками специальной программы, которая пройдет дню рождения Александра Николаевича Радищева в музее.

В Саратовском музее имени А.Н. Радищева будут представлены следующие выставки и экспозиции:

Радищевский музей. Шедевры коллекции. Постоянная экспозиция

Дар бесценный. Коллекция керамики Англии и Дании ХIX–XXI вв.

Ступени мастерства

Кандидат филологических наук, сотрудник Радищевского музея Л. Давыденко презентует авторскую экскурсию «А.Н.Радищев и его эпоха». Время проведения – 15:00.

Желающие смогут посетить кинолекторий «Петербург Александра Радищева». Время – 13:00 – 15:00. Зрителям представят документальный фильм из телецикла «Книжные аллеи», который расскажет о жизни Александра Радищева в Санкт-Петербурге.

Мероприятия пройдут 31 августа с 12:00 до 19:00. Место проведения – Саратовский музей имени А.Н. Радищева ( ул. Радищева, 39). Стоимость билета составит 200 руб. – полный, 100 руб.– льготный. Действует Пушкинская карта.